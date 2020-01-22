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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.
Об этом глава украинского государства сообщил журналистам в среду в Давосе, передает Интерфакс-Украина.
— О вероятности этой встречи (с Путиным, - ред.) - может быть, поскольку есть вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это, - заявил Владимир Зеленский.
Также перед отъездом в Цюрих и далее - в Израиль президент Украины сообщил, что на завтра-послезавтра у него запланирован ряд других встреч.
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что президенты Украины и РФ могут встретиться в Израиле в кулуарах форума памяти Холокоста.
Офис президента Украины в ответ заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но в Кремле подтвердили такую возможность.
Напомним, Путин и Зеленский виделись 9 декабря в Париже на встрече лидеров «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия). Тогда Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате «всех согласованных на всех согласованных».
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.
Об этом глава украинского государства сообщил журналистам в среду в Давосе, передает Интерфакс-Украина.
— О вероятности этой встречи (с Путиным, - ред.) - может быть, поскольку есть вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это, - заявил Владимир Зеленский.
Также перед отъездом в Цюрих и далее - в Израиль президент Украины сообщил, что на завтра-послезавтра у него запланирован ряд других встреч.
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что президенты Украины и РФ могут встретиться в Израиле в кулуарах форума памяти Холокоста.
Офис президента Украины в ответ заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но в Кремле подтвердили такую возможность.
Напомним, Путин и Зеленский виделись 9 декабря в Париже на встрече лидеров «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия). Тогда Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате «всех согласованных на всех согласованных».