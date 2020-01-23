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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран передать черные ящики сбитого самолета МАУ другому государству из-за нехватки необходимого опыта и технических возможностей.
Об этом сообщает Укринформ.
— Мы понимаем, что черные ящики - ключевые для расследования. Существуют правила, которые позволят удостовериться, что в подобных случаях их анализируют быстро и правильно. Речь идет не только о наличии необходимых экспертов, но и о существенных технологических требованиях, отсутствующих в Иране, - сказал Джастин Трюдо.
По его словам, более компетентно это сможет сделать Франция.
— В международном сообществе сложился широкий консенсус, что на эту роль лучше всего подходит Франция, и мы побуждаем Иран сделать это, - добавил Джастин Трюдо.
Напомним, министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами после визита в Украину заявил, что бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ должны остаться в Иране.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран передать черные ящики сбитого самолета МАУ другому государству из-за нехватки необходимого опыта и технических возможностей.
Об этом сообщает Укринформ.
— Мы понимаем, что черные ящики - ключевые для расследования. Существуют правила, которые позволят удостовериться, что в подобных случаях их анализируют быстро и правильно. Речь идет не только о наличии необходимых экспертов, но и о существенных технологических требованиях, отсутствующих в Иране, - сказал Джастин Трюдо.
По его словам, более компетентно это сможет сделать Франция.
— В международном сообществе сложился широкий консенсус, что на эту роль лучше всего подходит Франция, и мы побуждаем Иран сделать это, - добавил Джастин Трюдо.
Напомним, министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами после визита в Украину заявил, что бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ должны остаться в Иране.