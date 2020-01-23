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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что николаевский завод «Зоря» - «Машпроект» сможет возобновить сотрудничество в военно-промышленной сфере с Россией только после окончания войны на Донбассе и возврата всех оккупированных территорий.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести, в среду, 22 января.
По словам Дмитрия Разумкова, превыше экономический интересов Украины на сегодняшний день стоят интересы ее целостности и обороноспособности.
— Экономика – это важно. Но, обороноспособность и национальные интересы и борьба за территориальную целостность также, более принципиально для нас, для нашего государства в сегодняшних реалиях. Если это (сотрудничество с Россией, – прим.) будет вредить национальной безопасности, то вы сами знаете ответ. Давайте сначала закончим войну и вернем территории, – заявил Дмитрий Разумков.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны На Донбассе и возврата всех украинских территорий, государство будет делать все, чтобы поднять экономику страны и создать рабочие места.
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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что николаевский завод «Зоря» - «Машпроект» сможет возобновить сотрудничество в военно-промышленной сфере с Россией только после окончания войны на Донбассе и возврата всех оккупированных территорий.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести, в среду, 22 января.
По словам Дмитрия Разумкова, превыше экономический интересов Украины на сегодняшний день стоят интересы ее целостности и обороноспособности.
— Экономика – это важно. Но, обороноспособность и национальные интересы и борьба за территориальную целостность также, более принципиально для нас, для нашего государства в сегодняшних реалиях. Если это (сотрудничество с Россией, – прим.) будет вредить национальной безопасности, то вы сами знаете ответ. Давайте сначала закончим войну и вернем территории, – заявил Дмитрий Разумков.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны На Донбассе и возврата всех украинских территорий, государство будет делать все, чтобы поднять экономику страны и создать рабочие места.