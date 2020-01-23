Административно-бюджетное управление при президенте Соединенных Штатов опубликовало документы, касающиеся блокировки военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа.

Об этом сообщает неправительственная организация American Oversight.

Документы, опубликованные на 192 страницах, были обнародованы в рамках закона о свободе информации. American Oversight направила несколько запросов в OMB, чтобы выяснить роль ведомства в приостановлении военной помощи Украине в рамках попытки президента Трампа оказывать давление на Украину для начала политического расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

— Общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности, – заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

В документах фигурирует ответственная чиновница Пентагона Элейн МакКастер, заместитель директора Административно-бюджетного управления Майкл Даффи, другие чиновники, а также запросы офисов конгрессменов.

Опубликованные документы говорят о том, что подготовительная работа по заморозке помощи Украине, вероятно, велась еще до разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа от 25 июля.

В частности, 24 июля Даффи получил специальный меморандум по Украине.

— Мы будем готовы ответить на любые ваши вопросы и с удовольствием их обсудим, если потребуется, – написал официальный представитель Управления Пол Денаро Даффи.

Напомним, более половины опрошенных американцев выступили за отстранение президента США Дональда Трампа с должности в рамках расследования импичмента в американском Сенате.