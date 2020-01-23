В верхней палате Конгресса США 45 сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас завершить процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа и оправдать его.

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, сообщает The Washington Post.

По его словам, в Сенате есть еще пять-восемь законодателей, которые еще хотят услышать от демократов больше информации.

— Я хочу положить конец (процессу импичмента, - прим.), но пока недостаточно голосов для этого, - отметил Рэнд Пол.

Сенатор добавил, что продолжит убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки проголосовать за досрочное завершение процедуры разбирательства и оправдание Трампа.

Республиканцы имеют в Сенате 53 законодателя. У демократов - 47 сенаторов. Для завершение процедуры разбирательства импичмента необходимо простое большинство голосов - 51.

Напомним, более половины опрошенных американцев выступили за отстранение президента США Дональда Трампа с должности в рамках расследования импичмента в американском Сенате.