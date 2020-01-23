Министр образования и науки Анна Новосад признала, что неудачно высказалась по поводу зарплаты в 36 тысяч гривен, которой, по ее словам, недостаточно для содержания ребенка.

«Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки. Я осознаю, что изменений в системе образования и науки не будет до тех пор, пока мы не начнем нормально платить профессиональным людям», – написала она в Facebook.

При этом Анна Новосад отметила, что поддерживает позицию Кабинета министров касательно того, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы.

Напомним, ранее министр образования и науки Анна Новосад заявила, что ей для нормальной жизни хватает заработной платы примерно в 36 тысяч гривен, но как для человека, который должен думать о будущем, этого не достаточно. При этом она отметила, что в качестве руководителя директората Минобразования имела зарплату на 10 тысяч выше ($412), чем имеет сейчас.