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Заместитель министра иностранных дел Украины во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсудили подготовку визита французского президента Эммануэля Макрона в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Отметим, что дата визита не указана. Визит обсудили в контексте двустороннего диалога в 2020 году.
«Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет — подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Украиной и Российской Федерацией восстанавливаются дипломатические отношения.
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Заместитель министра иностранных дел Украины во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсудили подготовку визита французского президента Эммануэля Макрона в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Отметим, что дата визита не указана. Визит обсудили в контексте двустороннего диалога в 2020 году.
«Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет — подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Украиной и Российской Федерацией восстанавливаются дипломатические отношения.