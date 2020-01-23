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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Светлана Кучкарова заявила об отзыве своего голоса со всех вопросов, рассмотренных в прошедшей 21 января земельной комиссии.
Об этом соответствует ее заявление на главы земельной комиссии Игоря Концевого и секретаря горсовета Татьяны Казаковой, копия которого есть у редакции НикВести.
«Прошу не учитывать мой голос во время подсчета голосов при оформлении протокола заседания постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии, которое состоялось 21 января и считать его отозванным по всем вопросам, которые были рассмотрены», - говорится в заявлении депутата Светланы Кучкаровой.
Отметим, что ни регламентом Николаевского горсовета, ни положением о постоянных депутатских комиссиях не предусмотрена процедура отзыва голоса депутата с голосования за проекты решений.
Как известно, во время заседания земельная комиссия Николаевского горсовета приняла решение снять с депутата Андрея Яковлева обязанности секретаря комиссии и назначить на эту должность депутата Сергея Жайворонка.
Депутат Светлана Таранова заявила, что на своем заседании земельная комиссия в «турборежиме» согласовала «будкоград». Депутат Андрей Яковлев назвал проведенную земельную комиссию попыткой отдельных депутатов «устроить под конец каденции деребан» в Николаеве.
На комиссии, в частности, было принято решение согласовать установку и продление срока аренды для торговых киосков в сквере «Цветочный» возле рынка, принадлежащего дочери депутата Николаевского горсовета Анатолия Дюмина.
Также комиссия согласовала выделение земли в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» для фирмы «Глобус-Плюс» депутата Владимира Евтушенко под строительство развлекательного центра.
Кроме того, по инициативе депутата Светланы Кучкаровой, на комиссии был положительно рассмотрен вопрос о землеотводе на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара, принадлежащего депутату горсовета Владимиру Садыкову.
Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Светлана Кучкарова заявила об отзыве своего голоса со всех вопросов, рассмотренных в прошедшей 21 января земельной комиссии.
Об этом соответствует ее заявление на главы земельной комиссии Игоря Концевого и секретаря горсовета Татьяны Казаковой, копия которого есть у редакции НикВести.
«Прошу не учитывать мой голос во время подсчета голосов при оформлении протокола заседания постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии, которое состоялось 21 января и считать его отозванным по всем вопросам, которые были рассмотрены», - говорится в заявлении депутата Светланы Кучкаровой.
Отметим, что ни регламентом Николаевского горсовета, ни положением о постоянных депутатских комиссиях не предусмотрена процедура отзыва голоса депутата с голосования за проекты решений.
Как известно, во время заседания земельная комиссия Николаевского горсовета приняла решение снять с депутата Андрея Яковлева обязанности секретаря комиссии и назначить на эту должность депутата Сергея Жайворонка.
Депутат Светлана Таранова заявила, что на своем заседании земельная комиссия в «турборежиме» согласовала «будкоград». Депутат Андрей Яковлев назвал проведенную земельную комиссию попыткой отдельных депутатов «устроить под конец каденции деребан» в Николаеве.
На комиссии, в частности, было принято решение согласовать установку и продление срока аренды для торговых киосков в сквере «Цветочный» возле рынка, принадлежащего дочери депутата Николаевского горсовета Анатолия Дюмина.
Также комиссия согласовала выделение земли в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» для фирмы «Глобус-Плюс» депутата Владимира Евтушенко под строительство развлекательного центра.
Кроме того, по инициативе депутата Светланы Кучкаровой, на комиссии был положительно рассмотрен вопрос о землеотводе на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара, принадлежащего депутату горсовета Владимиру Садыкову.