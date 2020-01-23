Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует в 2020 году подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства объездной дороги Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целом, «Укравтодор» планирует до конца года построить и отремонтировать 9 объездных дорог вокруг ряда украинских городов. Общая протяженность запланированных объездных дорог должна составить 101,5 километр.

— Украинские города должны освободиться от транзитного трафика, ведь это уменьшает количество заторов и улучшает транзитный потенциал дорожной сети. К тому же, это положительно скажется на безопасности движения, качества воздуха, сроках эксплуатации дорожного покрытия и уменьшит количество ДТП, - сказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Сообщается, что среди запланированных объездных дорог — кольцевые Житомира, Ровно, Полтавы, Днепра, Дунаевцов, Берегового и города Кобеляки. Также планируется построить северную объездную дорогу вокруг Львова и объездную дорогу вокруг Тернополя.

Помимо этого, в текущем году «Укравтодор» готовит технико-экономическое обоснование и проектную документацию для дополнительных объездных дорог ряда городов. В частности, Хмельницкий, Николаев, Белая Церковь, Борисполь, Черновцы, Кременчуг, Одесса, Дубно, Стрый.

Напомним, что Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.