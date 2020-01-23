На выборах, которые состоятся осенью 2020 года, партия «Слуга народа» собирается «перезагрузить» местную власть.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

— Будет перезагрузка. Нас упрекают сейчас, говорят: «У вас же вся власть, но вы ничего не делаете, я вот живу и у меня в городе - ямы на дорогах». А это на местном уровне, мы на него почти не влияем сейчас, кроме силового блока. Люди ждут радикальных изменений на местах, надо перезагружать власть, - сказал Давид Арахамия.

По его словам, партия «Слуга народа» сейчас работает над стратегией, как построить региональные штабы и как взаимодействовать с местными элитами.

Председатель фракции пожаловался, что сейчас «много негатива в регионах», поскольку люди недовольны, что в офисах «Слуги народа» «полная неопределенность».

Давид Арахамия также обещает, что до конца февраля партия будет иметь четкую стратегию с ответственными лицами, которые будут «разворачивать партийную систему по Украине».

Глава фракции рассказал, что над избирательной стратегией работает руководитель штаба «Слуги народа» на прошлых выборах Александр Корниенко. В его команде есть и социологи, и журналисты, и политтехнологи.

Напомним, что Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что на предстоящих выборах в местные советы избиратели будут ориентироваться не на партии, в частности «Слугу народа», а на персоналии.