Николаевский городской голова Александр Сенкевич передал спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову законопроекты для рассмотрения парламента. Проекты законов касаются кредитных соглашениях ЕБРР, упрощении работы компаний в сфере ЖКХ, а также получения части прибыли от работы портов.

Об этом сообщают НикВести.

Мэр напомнил, что в конце 2019 года КП «Николаевводоканал» получил грантовую помощь в размере 150 миллионов гривен от Европейского инвестиционного банка на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. В 2020 году Верховная Рада Украины должна ратифицировать кредитное соглашение сроком на 5 лет.

— Перед Новым годом нам удалось ратифицировать грантовый договор на 5 миллионов евро без возвратных средств, а это (законопроект, - прим.) касается самого кредитного проекта потому что закончился его срок действия. Нужно ратифицировать его еще на 5 лет, - рассказал Александр Сенкевич.

Отвечая на вопросы журналистов о результате своего приезда в Николаев, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что озвученные проблемы будут проработаны им совместно с правительством.

— Здесь задавали вопрос по поводу одного из законопроектов, который был зарегистрирован ранее. Мы вернемся и разберемся, в каком он состоянии, пообщаемся с коллегами из правительства, чтобы понять, чем мы можем здесь быть полезными. По большому счету, здесь и так все неплохо, - отметил Дмитрий Разумков.

В конце встречи мэр Николаева официально передал Дмитрию Разумкову законопроекты на рассмотрение Верховной Рады.

— Можно я воспользуюсь возможностью, и передам Дмитрию Александровичу законопроекты, которые у нас находятся. Просто их нужно внести в сессионный зал для голосования. Официально передаю. Вот вам и результат визита, - добавил городской голова.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины ратифицировала грант от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, который предусматривает привлечение более 327 миллионов евро на программы повышения безопасности дорог и электрификацию железной дороги.