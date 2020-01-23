Для того, чтобы завершить ремонт корабля в детском городке «Сказка», который начался еще в 2017 году, нужно еще около 2,7 миллиона гривен из бюджета Николаева.

Об этом сегодня, 23 января, в ходе заседания комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта сказала директор детского городка «Сказка» Наталья Дымчишина, – сообщает корреспондент НикВести.

По ее словам, не смотря, на то, что городок «Сказка» обращался с просьбой при формировании бюджета города на 2020 год запланировать деньги на завершения работ, однако финансирование так и не было запланировано. Наталья Дымчишина также отметила, что, если деньги в 2020 году так и не будут выделены при перераспределении остатков бюджета за 2019 год, придется пересматривать проект.

— Мы уже закончили два объекта в 2019 году, это водоемы и получили сертификат о завершении реконструкции (амфитеатра, – прим.). Было полное финансирование, мы уложились в срок. Объект корабль, это переходящий объект, то есть, он начинался 2017 года и действует до 31 декабря 2020 года. Хоть мы и просили, к сожалению, на 2020 год нам не выделали никаких денег на завершение этих работ. Если проект и дальше будет лежать и его не будут реализовывать, то мы нарушим сроки договора, и плюс, это будет новая корректировка (проекта, – прим.), потому что меняются цены на материалы, зарплата меняется. Просто останутся стоять заборы и проект уйдет на новую корректировку, – заявила Наталья Дымчишина.

Она также отметила, что на сегодняшний день на реконструкцию потратили уже 3,4 миллиона гривен.

— В 2017 году было потрачено 2 миллиона 321 тысяча гривен, в 2018 году проект проходил корректировку, деньги не выделялись на реконструкцию, а в 2019 году было потрачено еще 1 миллион 100 тысяч гривен. Заборы стоят, работы стоят, ничего не делается, – сказала директор городка «Сказка».

В свою очередь депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Наталья Манзюк предложила поддержать городок «Сказка» и обратиться к коллегам из бюджетной комиссии с просьбой перераспределить указанные 2,7 милилона.

— Нужно обращаться на комиссию Бернадского (Александр Бернадский, депутат городского совета, глава бюджетной комиссии, – прим.), чтобы выделили эти деньги, чтобы закончить этот корабль, – предложила Наталья Манзюк.

Предложение коллеги было единогласно поддержано всеми присутствующими членами комиссии.

Отметим, что в 2017 году компания «Антарес–БУД» победила в торгах по реконструкции корабля на сумму в 2 миллиона 274 тысячи 678 гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 декабря 2017 года, однако в сроки компания так и не уложилась.

В июне 2019 года коммунальное учреждение «Культурно-игровой комплекс Детский городок «Сказка» объявило новые торги по реконструкции корабля с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 666 тысяч 712 гривен. Победу как ив предыдущем тендере одержала компания «Антарес–БУД», которая к концу 2020 года должна завершить начатые еще 2017 году работы.