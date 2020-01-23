Прокуратура вручила бывшему директору фирмы «Голден-Буд» подозрение в хищении бюджетных средств при реконструкции школы №22 в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как сообщают в прокуратуре, на сегодняшний день собрано достаточное количество доказательств для того, чтобы объявить бывшему руководителю фирмы ООО «Голден-Буд», которая выступала подрядчиком при капитальном ремонте 22 школы, о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и частью 2 статьи 366 (служебный подлог) УК Украины.

Установлено, что в соответствии с договором, заключенным между предприятием и Департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского, субъект хозяйствования в пределах договорной цены в размере более 279 тысяч гривен взял на себя обязательства выполнить замену окон и дверей здания учебного заведения . Однако, не выполнив всех ремонтных работ в полном объеме, подрядчик составил заведомо ложные акты об их проведении. Путем завышения объемов выполненных работ, он завладел бюджетными средствами.

Отметим, что на сегодняшний день руководителем компании «Голден-Буд» является Цыкало Егор Александрович. Ранее ее учредителем был Дмитрий Веселовский, который руководит несколькими компаниями, принадлежащими бывшему вице-мэру Николаева Роману Васюкову. По информации НикВести, раньше Егор Цыкало работал в компании «Базис», оформленной на мать Романа Васюкова - Нину Васюкову.

Ранее сообщалось, что компания «Голден-Буд» фигурирует в расследованиях о растратах бюджета Николаева. Как следует из материалов одного из уголовных дел, фигурантом которого выступает «Голден-Буд», фирме за счет бюджета Николаева заплатили деньги за выполнение работ по капитальному ремонту и замене окон в учебных заведениях, которые не были выполнены. Также, компания выступает подрядчиком по ремонту здания спортивной школы «Надежда», баскетбольное поле которой залило дождем из-за открытой крыши.

Примечательно, что «Голден-Буд» побеждала в торгах по термомодернизации школ №3, №4 и №14 в Николаеве и осуществляет замену 342 металлопластиковых окон в 3 школе, заказчиком работ по которой является Департамент энергоэффективности Николаевского горсовета. Также компания получила подряд на утепление школы №29.