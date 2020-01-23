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В Ровенской области поймали главу сельсовета одного из сел Дубровицкого района на незаконной перевозке янтаря – у него изъяли 30 килограмм на $30 тысяч.
Об этом сообщили в полиции области.
Правоохранители остановили Renault Trafic вблизи села Великий Житин в Ровенском районе, в машине они нашли три мешка янтаря-сырца весом 30 килограмм.
Янтарь направили на экспертизу, а против 36-летнего главы сельсовета возбудили дело по статье 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря) Уголовного кодекса.
— Ориентировочная стоимость изъятого «солнечного» камня составляет $30 тысяч, – добавили в полиции.
Напомним, в Черновицкой области Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку за границу оптовых партий «солнечного» камня.
В Ровенской области поймали главу сельсовета одного из сел Дубровицкого района на незаконной перевозке янтаря – у него изъяли 30 килограмм на $30 тысяч.
Об этом сообщили в полиции области.
Правоохранители остановили Renault Trafic вблизи села Великий Житин в Ровенском районе, в машине они нашли три мешка янтаря-сырца весом 30 килограмм.
Янтарь направили на экспертизу, а против 36-летнего главы сельсовета возбудили дело по статье 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря) Уголовного кодекса.
— Ориентировочная стоимость изъятого «солнечного» камня составляет $30 тысяч, – добавили в полиции.
Напомним, в Черновицкой области Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку за границу оптовых партий «солнечного» камня.