В Ровенской области поймали главу сельсовета одного из сел Дубровицкого района на незаконной перевозке янтаря – у него изъяли 30 килограмм на $30 тысяч.

Об этом сообщили в полиции области.

Правоохранители остановили Renault Trafic вблизи села Великий Житин в Ровенском районе, в машине они нашли три мешка янтаря-сырца весом 30 килограмм.

Янтарь направили на экспертизу, а против 36-летнего главы сельсовета возбудили дело по статье 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря) Уголовного кодекса.

— Ориентировочная стоимость изъятого «солнечного» камня составляет $30 тысяч, – добавили в полиции.

Напомним, в Черновицкой области Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку за границу оптовых партий «солнечного» камня.