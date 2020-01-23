В Совете Европы обратили внимание на растущую тенденцию нетерпимости поляков по отношению к украинцам.

Об этом сообщается в опубликованном докладе Совета Европы.

В докладе отмечается, что польское государство достигло значительного прогресса с 2014-го по 2020-й год в адаптации людей ромской национальности. Особая интеграция отмечена в области образования.

— Однако правовая база, которая защищает права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась. К сожалению, не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком, – сообщается при этом в документе.

Также в Совете Европы подчеркивают существующую тенденцию роста высказываний и инцидентов, мотивированных ненавистью, по отношению к украинцам.

— Самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы, – сказано в докладе.

Напомним, 20 января стало известно, что в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле воинов Украинской повстанческой армии.

На ней были написаны имена членов УПА — жителей окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в местных лесах 2-3 марта 1945 года.

Доска с могилы воинов УПА имела статус легального мемориального места памяти в Польше.

МИД Польши заявил, что вандализм на могиле воинов УПА в Подкарпатском воеводстве попытка подорвать добрососедские отношения Польши с Украиной и обещает расследование этого вопроса компетентными органами.