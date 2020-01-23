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Президент США Дональд Трамп в эту пятницу выступит на ежегодной акции за запрет абортов в Вашингтоне.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
— Увидимся в пятницу... Большая толпа! - написал Трамп, ретвитнув анонс «Марша за жизнь».
The New York Times отмечает, что свое сообщение Трамп сделал, когда в Сенате начались дебаты по делу его импичмента, и называет это жестом в поддержку евангелистов, которые являются ядром его консервативной базы.
Ни один президент лично не присутствовал на марше за всю 47-летнюю историю. Бывшие президенты-республиканцы, возможно, и были склонны присутствовать, но или по совету сотрудников, или по собственным ощущениям видели в этом слишком большой шаг и вместо этого демонстрировали свою поддержку менее заметными способами.
Дональд Трамп до сих пор выражал свою поддержку активистам за запрет абортов лишь косвенно, принимая некоторых участников марша в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп в эту пятницу выступит на ежегодной акции за запрет абортов в Вашингтоне.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
— Увидимся в пятницу... Большая толпа! - написал Трамп, ретвитнув анонс «Марша за жизнь».
The New York Times отмечает, что свое сообщение Трамп сделал, когда в Сенате начались дебаты по делу его импичмента, и называет это жестом в поддержку евангелистов, которые являются ядром его консервативной базы.
Ни один президент лично не присутствовал на марше за всю 47-летнюю историю. Бывшие президенты-республиканцы, возможно, и были склонны присутствовать, но или по совету сотрудников, или по собственным ощущениям видели в этом слишком большой шаг и вместо этого демонстрировали свою поддержку менее заметными способами.
Дональд Трамп до сих пор выражал свою поддержку активистам за запрет абортов лишь косвенно, принимая некоторых участников марша в Белом доме.