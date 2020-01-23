|Скорость ветра:
|4.7 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:40
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:45
|Заход солнца:
|16:34
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.15 грн
|24.55 грн
|EUR
|26.1 грн
|27.15 грн
Президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме о Холокосте поставил в один ряд русофобию, шовинизм и антисемитизм.
Об этом сообщает BBC Украина.
Путин заявил, что, как и Россия, Израиль «обеспокоен попытками пересмотреть итоги Второй мировой, обелить убийц и преступников».
— Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздор, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии, - добавил он.
При этом Путин не пояснил, в чем именно заключается русофобия и с чьей стороны она звучит.
Напомним, утром Зеленский начал рабочий визит в государство Израиль. Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.
Президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме о Холокосте поставил в один ряд русофобию, шовинизм и антисемитизм.
Об этом сообщает BBC Украина.
Путин заявил, что, как и Россия, Израиль «обеспокоен попытками пересмотреть итоги Второй мировой, обелить убийц и преступников».
— Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздор, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии, - добавил он.
При этом Путин не пояснил, в чем именно заключается русофобия и с чьей стороны она звучит.
Напомним, утром Зеленский начал рабочий визит в государство Израиль. Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.