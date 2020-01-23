Президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме о Холокосте поставил в один ряд русофобию, шовинизм и антисемитизм.

Об этом сообщает BBC Украина.

Путин заявил, что, как и Россия, Израиль «обеспокоен попытками пересмотреть итоги Второй мировой, обелить убийц и преступников».

— Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздор, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии, - добавил он.

При этом Путин не пояснил, в чем именно заключается русофобия и с чьей стороны она звучит.

Напомним, утром Зеленский начал рабочий визит в государство Израиль. Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.