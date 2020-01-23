Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга.

Подпись королевы ознаменовала завершение всех юридических формальностей внутри Великобритании, связанных с выходом страны из ЕС. Таким образом, законопроект приобретает статус закона.

Теперь документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Затем по нему проголосует европейский парламент.

Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.

Как известно, Палата лордов Великобритании 22 января дала согласие на одобрение соглашения по Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС 31 января.