Удерживаемые в тюрьмах террористов «ЛНР» украинцы, о которых не писали в СМИ и не говорили в новостях, вносились в списки на обмен за деньги.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов «ЛНР» Денис Секацкий.

«Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп — за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны «ЛНР». Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката», — рассказал он, добавив, что за свою свободу заплатил 32 тысячи долларов.

В то же время, как отмечает Денис Секацкий, военных это не касалось.

«Им повезло — по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях — и они были неприкосновенны. Так, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был «пропавшим без вести» 5 месяцев», — сообщил экс-узник террористов.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019, зарегистрировал 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны. Речь идёт о жестоком обращении, пытках и прочем.