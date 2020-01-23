Часть народных депутатов Украины, которые прилетели на 50-й Всемирный экономический форум в Давосе, заявили, что дорогу и их проживание финансирует Украинский дом в Давосе, соучредителем которого является украинский олигарх Виктор Пинчук.

Об этом они рассказали журналистам Радіо Свобода.

– За спонсорские средства Ukraine House – это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, донорских организаций, которые сделали это замечательное мероприятие. В том числе при поддержке (Фонда Пинчука, – прим.), но это коллаборативно, они там вместе как-то делали общий фонд, - рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он также уточнил, что «Украинский дом» оплатил и билеты, и его проживание, и добавил, что не видит в этом никаких рисков, потому что все сделано «в прозрачном виде».

Нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько заверила издание, что это «официальная командировка». Но после того, как журналист уточнила, что официальные командировки оплачиваются за счет украинских налогоплательщиков, Елизавета Ясько сказала, что вся информация есть у их руководителя и помощников, и что она «не может знать все детали своих командировок». После еще нескольких вопросов Елизавета Ясько заявила, что поездку организовали «посторонние фонды, которые приглашают участников на этот форум», и подтвердила, что среди них есть и Фонд Пинчука.

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк заявил, что приехал в Давос частично за свой счет и частично «по приглашению фонда». Он также добавил, что все покажет в декларации, а «сейчас не хочет дать неверную информацию». Ярослав Железняк добавил, что поездка «не за счет Пинчука... а это фонд «Возрождение» (Джорджа Сороса, — прим.)

Его коллега по фракции Юлия Клименко заявила, что находится в официальном отпуске, а перелет и проживание оплатила сама.

Нардеп от «Слуги народа» Святослав Юраш заверил, что финансировал поездку Ukrainе House.

«Слуга народа» Марина Бардина рассказала, что находится в командировке, но «она финансируется за счет приглашающей стороны». Ее коллега Дмитрий Наталуха уверял, что приехал за собственные средства, но «билет оплатил ему Европейский траст», а проживает он за свой счет.

Нардеп от «Слуги народа» Алексей Жмеринецкий рассказал, что выиграл конкурс и приехал за счет фонда Виктора Пинчука.

Елена Шуляк из «Слуги народа» заявила, что ехала «не за бюджетные средства, и этого ответа достаточно».

«Слуга народа» Егор Чернев сказал, что пригласил его и все оплатил «Украинский дом», но о какой сумме может идти речь, он не знает.

Ярослав Юрчишин из «Голоса» не смог ответить, за чей счет приехал в Давос и посоветовал написать запрос в аппарат Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что в аппарате партии «Слуга народа» официально не трудоустроен ни один человек, о чем свидетельствует отчет политсилы за третий квартал 2019 года.