Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила получения туристической визы с целью ограничить «родильный туризм».

Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с распоряжением Государственного департамента, которое вступит в силу 24 января, беременные женщины, подающие заявления на получение туристической визы, обязаны доказать, что у них есть конкретная причина для визита в США помимо родов, например, медицинская необходимость.

В Госдепартаменте пояснили, что новые правила направлены на устранение угроз национальной безопасности, включая незаконную деятельность, связанную с индустрией «родильного туризма».

— Индустрия родильного туризма крепко связана с криминальной активностью, что отражено в судебных процессах федерального уровня. Закрыв эту лазейку, мы защитим США от созданных этой практикой угроз национальной безопасности, — заявили в Госдепе.

Ни один закон в США не запрещает иностранкам въезжать в Соединенные Штаты для родов. И критики обеспокоены, что новые правила могут привести к дискриминации.

Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2017 году на территории Штатов родились приблизительно 9 300 таких детей.

Согласно американской Конституции, любой ребенок, рожденный на территории США, может претендовать на американское гражданство.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в эту пятницу выступит на ежегодной акции за запрет абортов в Вашингтоне.