Миллиардер и филантроп Джордж Сорос раскритиковал социальную сеть Facebook, обвинив ее в работе на президента США Дональда Трампа.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Сорос заявил, что Facebook «волнует лишь принцип увеличения прибыли», написал в своем Twitter журналист Эд Конвей.

George Soros: “Facebook basically only has one guiding principle: Maximise your profits, irrespective of what harm it will do to the world.”

“Facebook will work to re-elect Trump and Trump will protect Facebook.”