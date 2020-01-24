Миллиардер и филантроп Джордж Сорос раскритиковал социальную сеть Facebook, обвинив ее в работе на президента США Дональда Трампа.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Сорос заявил, что Facebook «волнует лишь принцип увеличения прибыли», написал в своем Twitter журналист Эд Конвей.

George Soros: “Facebook basically only has one guiding principle: Maximise your profits, irrespective of what harm it will do to the world.”

“Facebook will work to re-elect Trump and Trump will protect Facebook.” — Ed Conway (@EdConwaySky) January 23, 2020

— У Facebook есть лишь один базовый принцип: увеличение своей прибыли без привязки влияния на мир вокруг. Facebook будет работать над переизбранием Трампа, а президент США будет защищать социальную сеть, — заявил Джордж Сорос.

Миллиардер также обвинил Трампа в разжигании конфликта на Ближнем Востоке после убийства в Ираке Касема Сулеймани.

George Soros at #Davos: “President trump is a conman and the ultimate narcissist who wants the world to revolve around him. His narcissism has approached a pathological level. His narcissism has become a malignant… https://t.co/T3HEPK8hUz — Ed Conway (@EdConwaySky) January 23, 2020

— Трамп является мошенником и большим нарциссом, который хочет, чтобы мир вращался вокруг него. После того, как его мечта стать президентом осуществилась, его нарциссизм стал патологией. Эта паталогия имеет злокачественный характер, так как Трамп нашел себе последователей, — отметил Джордж Сорос.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин подал в суд на инаугурационный комитет президента Дональда Трампа за растрату более 1 миллиона долларов.