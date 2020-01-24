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Парламент Польши одобрил законопроект, который запрещает судьям критически высказываться о реформах правительства и кадровых решениях в судебной системе.
Об этом сообщает Deutsche welle.
Предложенный правительством закон ограничивает судебную власть в участии в любой общественной деятельности, которая может рассматриваться как политическая. Он также запрещает судьям критиковать новые назначения судей или полномочия государственных органов.
Президент Верховного суда Малгожата Герсдорф уже назвала документ «законом о затыкании рта».
Данный законопроект также подвергся резкой критике со стороны Европейского союза, Организации Объединенных Наций, польских экспертов по правовым вопросам и законодателей оппозиции. По мнению аналитиков, закон может быть использован для подавления судей, которые критикуют правовые реформы правительства. Брюссель говорит, что этот закон нарушает принципы ЕС и демократическое разделение властей.
За законопроект проголосовал Сейм РП. Теперь, когда он принят в нижней палате польского парламента, дело за президентом Анджеем Дудой. Ожидается, что он подпишет законопроект.
Ранее сообщалось о том, что судебная реформа в Польше может спровоцировать выход страны из ЕС.
Парламент Польши одобрил законопроект, который запрещает судьям критически высказываться о реформах правительства и кадровых решениях в судебной системе.
Об этом сообщает Deutsche welle.
Предложенный правительством закон ограничивает судебную власть в участии в любой общественной деятельности, которая может рассматриваться как политическая. Он также запрещает судьям критиковать новые назначения судей или полномочия государственных органов.
Президент Верховного суда Малгожата Герсдорф уже назвала документ «законом о затыкании рта».
Данный законопроект также подвергся резкой критике со стороны Европейского союза, Организации Объединенных Наций, польских экспертов по правовым вопросам и законодателей оппозиции. По мнению аналитиков, закон может быть использован для подавления судей, которые критикуют правовые реформы правительства. Брюссель говорит, что этот закон нарушает принципы ЕС и демократическое разделение властей.
За законопроект проголосовал Сейм РП. Теперь, когда он принят в нижней палате польского парламента, дело за президентом Анджеем Дудой. Ожидается, что он подпишет законопроект.
Ранее сообщалось о том, что судебная реформа в Польше может спровоцировать выход страны из ЕС.