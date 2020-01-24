Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что «Укрзалізницю» не будут передавать в концессию или продавать. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет оказывать консультационные услуги.

Об єтом он написал Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По его словам, это сотрудничество позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

— Развенчаю все мифы, которые ходят вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной относительно дальнейшего сотрудничества в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги, – написал Алексей Гончарук.

Также он подчеркнул, что украинская ж/д остается под полным контролем государства.

Напомним, что Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление «Укрзалізницю».