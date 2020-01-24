Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация обнародует мирный план по урегулированию ближневосточного конфликта на следующей неделе — до визита израильского премьера Беньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Об этом пишет hromadske.

По словам Трампа, он ожидает негативной реакции палестинской стороны на этот план, но считает, что он пойдет им на пользу.

— Это замечательный план. Это план, действительно сработает, - сказал президент США журналистам.

Речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает уже более трех лет под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

Экономическую часть мирного плана (известного также как «сделка века») Кушнер представил в июне 2019 года в Иордании. Он предусматривал инвестирование $50 млрд в экономику Палестины в течении 10 лет со стороны арабских стран и частных лиц под гарантии США.

Палестинская сторона тогда отвергла предложения Кушнера. Презентацию политической части мирного плана отложили на неопределенное время.

Напомним, что по версии американского издания Foreign Policy, война в Украине входит в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.