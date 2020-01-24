В Николаевской области к Березанской объединенной территориальной общине планируют присоединить еще 5 сельских советов.

Об этом сообщается на странице Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины в Facebook.

Сообщается, что на заседании рабочей группы по формированию перспективного плана территорий Николаевской области был решен вопрос о присоединении к составу Березанской ОТГ еще нескольких сельских советов - Дмитровского, Краснопольского, Краснянского, Ташинского и Счастливского.

Отмечается, что в результате формирования конечного перспективного плана, он будет представлен на утверждение Правительства и станет основой будущего административно-территориального устройства.

Напомним, что в Министерстве развития общин Черноморскую Объединенную территориальную общину предлагают присоединить к Очакову.