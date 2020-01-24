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В украинских медиа появилась переписка как будто депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса. Они обсуждают «дерибан» бюджета, где можно так заработать, чтобы «внукам хватило».
Фото переписки опубликовал блогер Владислав Грезев на странице в соцсети Facebook.
Как видно, переписку ведут Андрей Семиволос – первый заместитель министра здравоохранения и Павел Павлиш – народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа».
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе.
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды.
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака.
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент, он мне за них наяривает, говорю делаю.
Павлиш: Понятно, держись. Может на выходных в бане с М... пойдем, они хорош...
В свою очередь, сам нардеп в комментарии изданию Страна.юа заявил, что фото переписки является фейком. Павлиш признал, что на фото изображен его телефон, но текст на нем сфабрикован, при этом, как он утверждает, у него даже нет Семиволоса в контактах.
— Это чей-то фейк. У меня даже контакта Семиволоса нет. Это 100% не я, телефон мой, я это по картинке увидел, но текст переписки просто наложен. Дело в том, что я к медицине никакого отношения не имею, – заявил нардеп.
Напомним, издание «Буквы» обнародовало фото и видео, на которых видно, что Яременко в зале парламента ведет переписку об условиях секс-услуг. Народный депутат от «Слуги народа», глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что его переписка в онлайн-сети знакомств о встрече за деньги — провокация.
Яременко уверяет, что переписка являлась его провокацией после того, как журналисты ранее фотографировали переписки других депутатов в Раде.
Впоследствии в кулуарах Верховной Рады Богдан Яременко заявил, что этой «переписки не было» и это все «сфабриковано».
В украинских медиа появилась переписка как будто депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса. Они обсуждают «дерибан» бюджета, где можно так заработать, чтобы «внукам хватило».
Фото переписки опубликовал блогер Владислав Грезев на странице в соцсети Facebook.
Как видно, переписку ведут Андрей Семиволос – первый заместитель министра здравоохранения и Павел Павлиш – народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа».
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе.
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды.
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака.
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент, он мне за них наяривает, говорю делаю.
Павлиш: Понятно, держись. Может на выходных в бане с М... пойдем, они хорош...
В свою очередь, сам нардеп в комментарии изданию Страна.юа заявил, что фото переписки является фейком. Павлиш признал, что на фото изображен его телефон, но текст на нем сфабрикован, при этом, как он утверждает, у него даже нет Семиволоса в контактах.
— Это чей-то фейк. У меня даже контакта Семиволоса нет. Это 100% не я, телефон мой, я это по картинке увидел, но текст переписки просто наложен. Дело в том, что я к медицине никакого отношения не имею, – заявил нардеп.
Напомним, издание «Буквы» обнародовало фото и видео, на которых видно, что Яременко в зале парламента ведет переписку об условиях секс-услуг. Народный депутат от «Слуги народа», глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что его переписка в онлайн-сети знакомств о встрече за деньги — провокация.
Яременко уверяет, что переписка являлась его провокацией после того, как журналисты ранее фотографировали переписки других депутатов в Раде.
Впоследствии в кулуарах Верховной Рады Богдан Яременко заявил, что этой «переписки не было» и это все «сфабриковано».