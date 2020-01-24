В украинских медиа появилась переписка как будто депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса. Они обсуждают «дерибан» бюджета, где можно так заработать, чтобы «внукам хватило».

Фото переписки опубликовал блогер Владислав Грезев на странице в соцсети Facebook.

Как видно, переписку ведут Андрей Семиволос – первый заместитель министра здравоохранения и Павел Павлиш – народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа».

Павлиш: Привет, как дела?

Семиволос: Так себе.

Павлиш: А что случилось?

Семиволос: Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды.

Павлиш: Так не выполняй, включай дурака.

Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент, он мне за них наяривает, говорю делаю.

Павлиш: Понятно, держись. Может на выходных в бане с М... пойдем, они хорош...

В свою очередь, сам нардеп в комментарии изданию Страна.юа заявил, что фото переписки является фейком. Павлиш признал, что на фото изображен его телефон, но текст на нем сфабрикован, при этом, как он утверждает, у него даже нет Семиволоса в контактах.

— Это чей-то фейк. У меня даже контакта Семиволоса нет. Это 100% не я, телефон мой, я это по картинке увидел, но текст переписки просто наложен. Дело в том, что я к медицине никакого отношения не имею, – заявил нардеп.

Напомним, издание «Буквы» обнародовало фото и видео, на которых видно, что Яременко в зале парламента ведет переписку об условиях секс-услуг. Народный депутат от «Слуги народа», глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что его переписка в онлайн-сети знакомств о встрече за деньги — провокация.

Яременко уверяет, что переписка являлась его провокацией после того, как журналисты ранее фотографировали переписки других депутатов в Раде.

Впоследствии в кулуарах Верховной Рады Богдан Яременко заявил, что этой «переписки не было» и это все «сфабриковано».