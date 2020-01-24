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Вчера, 23 января, в селе Михайло-Ларино в Витовском районе правоохранители прекратили деятельность незаконно автозаправочной станции.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Во исполнение пункта 6 протокола заседания Кабмина о противодействии нелегального оборота топлива и противодействию незаконным АЗС, работниками Управления стратегических расследований Национальной полиции совместно с сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы и СБУ в Николаевскй обалсти, была прекращена работа незаконной АЗС, которая находилась по улице Вернадского, 41 в селе Михайло-Ларино Витовского района Николаевской области.
Были изъяты газозаправочная установка, резервуар для хранения газа и сжиженный газ объемом 2500 литров.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области правоохранители совместно с инспекторами ГФС проверили более 120 заправок и изъяли из оборота 140 тонн горючего и прекратили незаконную деятельность 19 АЗС.
Ранее Служба безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу незаконных заправок, которые торговали бензином и дизельным топливом в Новом Буге.
Вчера, 23 января, в селе Михайло-Ларино в Витовском районе правоохранители прекратили деятельность незаконно автозаправочной станции.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Во исполнение пункта 6 протокола заседания Кабмина о противодействии нелегального оборота топлива и противодействию незаконным АЗС, работниками Управления стратегических расследований Национальной полиции совместно с сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы и СБУ в Николаевскй обалсти, была прекращена работа незаконной АЗС, которая находилась по улице Вернадского, 41 в селе Михайло-Ларино Витовского района Николаевской области.
Были изъяты газозаправочная установка, резервуар для хранения газа и сжиженный газ объемом 2500 литров.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области правоохранители совместно с инспекторами ГФС проверили более 120 заправок и изъяли из оборота 140 тонн горючего и прекратили незаконную деятельность 19 АЗС.
Ранее Служба безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу незаконных заправок, которые торговали бензином и дизельным топливом в Новом Буге.