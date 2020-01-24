Об этом говорится в сообщении учреждения.

По условиям конкурса, претенденты должны до 7 февраля прислать заявку на участие, а также ряд других документов.

Конкурс будет проходить в 4 этапа: на первом этапе претенденты смогут направлять заявки на участие в конкурсе, на втором проведут анализ этих заявок и определят перечень кандидатов, пригласят на интервью. На третьем этапе интервью будет проводить компания по поиску персонала, а на четвертом – наблюдательный совет Администрации морских портов.

Администрация морских портов (АМПУ) создана в 2013 году в результате реформы морской отрасли Украины для управления государственным имуществом в морских портах страны и его эффективного использования, создания механизмов для привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру для ее развития и стабильной работы бизнеса. АМПУ входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и объединяет украинские морские порты и другие инфраструктурные элементы.

Напомним, «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) начало открытый отбор кандидатов на должность начальника Николаевского филиала (администрации Николаевского морского порта).