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Победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия в течение 5 лет QTerminals инвестирует в порт 3,4 миллиарда гривен.
— Это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Сумма ежегодных концессионных платежей - 82 миллиона гривен, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 миллионов гривен в развитие инфраструктуры Николаева. Концессия - это не продажа, а развитие, возможность привлечь лучших, отвечать вызовам рынка, повысить свое конкурентное положение за счет коммерческой гибкости и инвестиций в обновление и строительство новых активов, - заявил Владислав Криклий.
QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и отвечает за управление морскими портами и транспортными терминалами по всей стране. Компания управляет крупнейшим торговым портом страны - Хамад, стоимостью более 7 миллиардов долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке. Сейчас QTerminals также работает над преобразованием порта Доха в круизный порт.
Напомним, что в конкурсе на концессию порта «Херсон» победила грузинская компания «Рисоил-Херсон».
Победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия в течение 5 лет QTerminals инвестирует в порт 3,4 миллиарда гривен.
— Это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Сумма ежегодных концессионных платежей - 82 миллиона гривен, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 миллионов гривен в развитие инфраструктуры Николаева. Концессия - это не продажа, а развитие, возможность привлечь лучших, отвечать вызовам рынка, повысить свое конкурентное положение за счет коммерческой гибкости и инвестиций в обновление и строительство новых активов, - заявил Владислав Криклий.
QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и отвечает за управление морскими портами и транспортными терминалами по всей стране. Компания управляет крупнейшим торговым портом страны - Хамад, стоимостью более 7 миллиардов долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке. Сейчас QTerminals также работает над преобразованием порта Доха в круизный порт.
Напомним, что в конкурсе на концессию порта «Херсон» победила грузинская компания «Рисоил-Херсон».