В пятницу, 24 января, в Николаеве задержали группу мужчин, которые вымогали у предпринимателя деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщается, что начиная с конца 2019 года группа мужчины, 24-х, 27-ми и двое 25-ти лет, систематически угрожали бизнесмену, силой сажали в автомобиль и били, поэтому он вынужден был выполнить их требования. Преступники получили от мужчины около 100 тысяч гривен, отобрали ноутбук, мобильный телефон, а также потребовали платить им ежемесячно 1000 долларов.

Стоит отметить, что николаевские следователи Следственного управления и оперативники Управления стратегических расследований ДСР в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения под процессуальным руководством областной прокуратуры одновременно провели ряд обысков у четырех членов группировки, а также изъяли имущество потерпевшего, денежные средства, документы, наркотические средства и две единицы оружия.

Известно, что мужчины позиционируют себя, как приближенные к лицу, имеющему влияние на криминальный элемент в регионе. Мужчинам инкриминируется несколько уголовных преступлений, в частности, вымогательство, незаконное лишение свободы и грабеж (часть 2 статьи 189, часть 2 статьи 146 и часть 2 статьи 186 УК), за что им грозит до семи лет тюрьмы. В ближайшее время членам группировки будут избирать меру пресечения. Следователями уже подготовлено ходатайство в суд о содержании злоумышленников под стражей. Напомним, в Николаеве задержанным наркодиллерам, которые изготовляли и продавали амфетамин, сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 УК Украины. В состав группировки входил патрульный полицейский.



