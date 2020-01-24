Из-за ошибки в переводе заявления Президента Владимира Зеленского ко Дню Соборности Украины в Румынии произошел политический скандал. Министерство иностранных дел страны потребовало объяснений от Киева по поводу упоминания Северной Буковины.

Об этом сообщают #Буквы.

— Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии, – заявил Зеленский в своей речи.

Однако в английском переводе этой части обращения пресс-служба Офиса Президента использовала слово «оккупировали» (occupied), а не «заняли» (taken).

Это вызвало возмущение румын, так как Северная Буковина официально отошла в состав Румынии по результатам послевоенных мирных договоров.

После этого государственный секретарь Министерства иностранных дел Румынии Дан Некулееску (Dan Neculăescu) провел беседу с послом Украины в Бухаресте Александром Баньковым и попросил у него разъяснений касательно упоминаний Зеленского о Румынии.

— Румынская сторона запросила разъяснения касательно упоминаний о Румынии, появившиеся в недавнем публичном выступлении Президента Украины, выразив удивление по поводу них и отметив необходимость правильного понимания истории, – заявил Некулееску.

Баньков на своей странице в Facebook объяснил, что в украинской версии обращения об оккупации речь не идет, а скандал вызвала простая ошибка перевода на английский язык.

— Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео, – отметил Баньков.

Он добавил, что эту ошибку очень быстро исправили.

— Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создал ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно-признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией. […] Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций, – отметил посол.

Стоит отметить, что в комментарии изданию «ВВС News Украина» эксперт центра «Новая Европа» Леонид Литра заметил, что эта ситуация может негативно отразиться на взаимоотношениях двух стран.

— Это создало серьезный негативный фон для Украины в Румынии. Нарратив, который создавался в румынских СМИ после этого заявления, подрывает доверие Румынии к Украине, – сказал он.

Литра подчеркнул, что за последние шесть лет удалось очень многое сделать в отношении стран, но такие заявления играют в минус диалога.

— Румыния, наравне с Польшей – одна из двух соседок Украины, которая однозначно является нашим союзником в борьбе с российской агрессией. Было бы гораздо уместнее напомнить, кто оккупировал Крым и часть Донбасса, – добавил эксперт.

Напомним, социал-демократическое правительство Румынии было отстранено в результате вотума недоверия со стороны парламента, где правоцентристская оппозиция сумела получить поддержку большинства депутатов.