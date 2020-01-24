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Клинические испытания вакцин против неизвестного типа китайского коронавируса могут быть проведены летом.
Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт.
На данный момент медики и ученые занимаются изучением вируса и вскоре приступят к разработке специальной вакцины.
— У нас есть три партнерства для разработки вакцины против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы быстро разработать эти вакцины и начать клинические исследования, возможно, уже летом, – заявил он.
Количество зараженных неизвестным китайским коронавирусом (2019-нКоВ) на территории страны достигло 830 человек. Количество умерших от коронавируса также возросло – до 25 человек.
Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 23 января известно о 18 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.
Клинические испытания вакцин против неизвестного типа китайского коронавируса могут быть проведены летом.
Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт.
На данный момент медики и ученые занимаются изучением вируса и вскоре приступят к разработке специальной вакцины.
— У нас есть три партнерства для разработки вакцины против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы быстро разработать эти вакцины и начать клинические исследования, возможно, уже летом, – заявил он.
Количество зараженных неизвестным китайским коронавирусом (2019-нКоВ) на территории страны достигло 830 человек. Количество умерших от коронавируса также возросло – до 25 человек.
Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 23 января известно о 18 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.