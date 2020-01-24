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Жительница Николаева Ирина Топор нуждается в помощи в борьбе с тяжелой болезнью — раком.
Об этом НикВести сообщили ее родственники.
Врачи диагностировали у женщины рак яичника — опухоль 4-й степени с метастазами. Она уже прошла ряд анализов: биопсию, томограмму, МРТ.
7 октября женщину госпитализировали в Николаевский областной онкологический диспансер, а уже 8 октября провели первую химиотерапию. С 28 октября был второй курс химии, анализы и покупка дорогостоящих лекарств. После третьего курса химии, 10 декабря, Ирину Топор прооперировали и снова назначили два курса химии.
Лечение достаточно дорогостоящее — семья Ирины просит всех неравнодушных оказать финансовую помощь, чтобы она смогла вернуться к полноценной жизни, поборов болезнь. Все желающие помочь могут направлять средства на банковскую карту:
4731 2191 1995 5197 (карта Приватбанк) Дмитрий Топор.
Жительница Николаева Ирина Топор нуждается в помощи в борьбе с тяжелой болезнью — раком.
Об этом НикВести сообщили ее родственники.
Врачи диагностировали у женщины рак яичника — опухоль 4-й степени с метастазами. Она уже прошла ряд анализов: биопсию, томограмму, МРТ.
7 октября женщину госпитализировали в Николаевский областной онкологический диспансер, а уже 8 октября провели первую химиотерапию. С 28 октября был второй курс химии, анализы и покупка дорогостоящих лекарств. После третьего курса химии, 10 декабря, Ирину Топор прооперировали и снова назначили два курса химии.
Лечение достаточно дорогостоящее — семья Ирины просит всех неравнодушных оказать финансовую помощь, чтобы она смогла вернуться к полноценной жизни, поборов болезнь. Все желающие помочь могут направлять средства на банковскую карту:
4731 2191 1995 5197 (карта Приватбанк) Дмитрий Топор.