Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине на уровне Министерства здравоохранения создали оперативный штаб из-за угрозы распространения смертельного коронавируса из Китая.

Об этом премьер сообщил на пресс-конференции 24 января по итогам заседания правительства, пишет hromadske.

— На сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины, - сказал Гончарук.

В то же время он отметил, что 24 января состоится координационное совещание между пограничниками, таможенниками и органами санитарно-эпидемиологического надзора, чтобы предотвратить распространение вируса в Украине.

Также сегодня МОЗ Украины планирует дать еще одну пресс-конференцию по коронавирусу.

Напомним, что Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 летальных случаях вследствие заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в стране.