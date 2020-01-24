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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине на уровне Министерства здравоохранения создали оперативный штаб из-за угрозы распространения смертельного коронавируса из Китая.
Об этом премьер сообщил на пресс-конференции 24 января по итогам заседания правительства, пишет hromadske.
— На сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины, - сказал Гончарук.
В то же время он отметил, что 24 января состоится координационное совещание между пограничниками, таможенниками и органами санитарно-эпидемиологического надзора, чтобы предотвратить распространение вируса в Украине.
Также сегодня МОЗ Украины планирует дать еще одну пресс-конференцию по коронавирусу.
Напомним, что Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 летальных случаях вследствие заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в стране.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине на уровне Министерства здравоохранения создали оперативный штаб из-за угрозы распространения смертельного коронавируса из Китая.
Об этом премьер сообщил на пресс-конференции 24 января по итогам заседания правительства, пишет hromadske.
— На сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины, - сказал Гончарук.
В то же время он отметил, что 24 января состоится координационное совещание между пограничниками, таможенниками и органами санитарно-эпидемиологического надзора, чтобы предотвратить распространение вируса в Украине.
Также сегодня МОЗ Украины планирует дать еще одну пресс-конференцию по коронавирусу.
Напомним, что Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 летальных случаях вследствие заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в стране.