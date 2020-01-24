Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил, что бизнесмен и политик Вадим Новинский никогда не был собственником предприятия.

Об этом Василий Капацына рассказал в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Василий Капацына рассказал, что действительно менеджеры «Смарт-холдинга» («Smart Maritime Group») Вадима Новинского некоторое время в 2011 - 2012 годах управлял заводом по просьбе российского олигарха Игоря Юсуфова, однако ни компания, ни сам политик не владели «Океаном».

— Юсуфов подтянул к управлению заводом команду Новинского. Я думаю, что Вадим Новинский допустил большую ошибку в своей жизни. Он когда завел свою команду поуправлять заводом, его об этом попросил господин Юсуфов, но когда менеджеры Новинского столкнулись с реальной ситуацией на заводе, они доложили своему акционеру, что это просто глубокий банкрот. А потом выяснилось, что Юсуфов обещал «Смарт-холдингу» заказы, финансирование. Но это оказалось просто блефом. Команда Новинского через несколько месяцев ушла из завода. И Новинский никогда не был собственником этого завода, - сказал Василий Капацына.

Он отметил, что менеджеры Вадима Новинского пытались восстановить работу завода, вложив в него около 7 миллионов долларов.

— Надо отдать должное, что они пытались что-то сделать, потратили определенные деньги. И налоги, и долги по зарплате они гасили. Аудит показал, что это около 7 миллионов долларов. Я потом перепроверял эти все вещи, - сказал Василий Капацына.

Он рассказал, что в 2012 году Пенсионный фонд Украины инициировал банкротство ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан», и тогда «Смарт-холдинг» погасил долги перед, отложив процедуру банкротства предприятия.





При этом, Василий Капацына рассказал о конфликте между Вадимом Новинским и Игорем Юсуфовым, возникшем из-за завода «Океан».

— Когда группа господина Новинского, управляя заводом, увидела реальную ситуацию, по моей информации, между Новинским и Юсуфовым возникает конфликт. Тот ему говорит: «Куда ты меня втянул? Я же уже потратил 7 миллионов. Ты же обещал заказы, финансирование». Я лично разговаривал с Новинским на эту тему. Я у него спрашивал, как он допустил, что его втянули в такую авантюру. А он говорит: «Ты знаешь, что мне предлагал Юсуфов? Он говорит: А давай его порежем на металлолом!». На что ему Новинский сказал: «А что со мной сделает президент Украины после этого?». У них возникает жесточайший конфликт. Это моя информация, ее можно проверить, - сказал Василий Капацына.

Он отметил, что на тот момент кредитные обязательства «Океана» перед белизской фирмой «Бельмонт», которую контролировал Игорь Юсуфов, составляли 65 миллионов евро. По мнению Василия Капацыны, задачей Игоря Юсуфова было уничтожить завод «Океан», чтобы в Украине больше не было такого рода судостроительного предприятия.

— Кредитные обязательства на тот момент висели следующего порядка - 65 миллионов евро были сконцентрированы на белизской компании «Бельмонт», которую контролировал господин Юсуфов. Почему Юсуфов бросил завод? Потому что он все, что мог, выкачал. Задача была - чтобы в Украине никогда не было подобного завода. «Океан» оказался разграблен, украинской власти не хватило политической воли, или из-за заискивания перед Россией на глазах всей украинской власти этот завод оказался с долгом в 65 миллионов и брошен, - рассказал Василий Капацына.

Напомним, николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Это значит, что на предприятии будет запрещена любая хозяйственная деятельность, а 700 работников завода могут потерять работу. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Напомним, Василий Капацына возмутился, что прокуроры Офиса Генерального прокурора игнорируют просьбы допросить его в деле об аресте имущества завода.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что проблема с арестованным по запросу Генпрокуратуры имуществом Николаевского судостроительного завода «Океан» будет решена таким образом, чтобы удовлетворить инвестора и работников. Об этом он сказал во время визита в Николаев.

В Офисе Президента Украины 21 января прошло совещание по ситуации, сложившейся в связи с арестом Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Напомним, Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Также он обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.