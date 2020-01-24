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Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России с Президентом Украины Владимиром Зеленским может быть согласована в любой момент.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
— Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт, – рассказал Песков.
В то же время спикер Путина добавил, что при необходимости встреча президентов может быть согласована в «любой момент».
— Неверно говорить, что встреча планировалась, была констатация того, что и Путин, и Зеленский будут находиться на мероприятии, и, если они посчитают необходимым, они смогут там в кулуарах быстро переговорить по тем вопросам, которые для них важны. Но, к сожалению, им так и не довелось побывать на одном мероприятии вчера, – сказал он о присутствии двух президентов на мероприятиях в Израиле.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский не встречался в Иерусалиме со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России с Президентом Украины Владимиром Зеленским может быть согласована в любой момент.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
— Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт, – рассказал Песков.
В то же время спикер Путина добавил, что при необходимости встреча президентов может быть согласована в «любой момент».
— Неверно говорить, что встреча планировалась, была констатация того, что и Путин, и Зеленский будут находиться на мероприятии, и, если они посчитают необходимым, они смогут там в кулуарах быстро переговорить по тем вопросам, которые для них важны. Но, к сожалению, им так и не довелось побывать на одном мероприятии вчера, – сказал он о присутствии двух президентов на мероприятиях в Израиле.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский не встречался в Иерусалиме со своим российским коллегой Владимиром Путиным.