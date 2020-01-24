С 24 января авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Грецию. С сегодняшнего дня на сайте лоукостера доступны билеты на Корфу, Крит и Закинтос.

Об этом сообщает ЦТС.

Новые рейсы будут выполняться из Киева, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова.

Вылеты из Киева на Закинтос будут выполняться по воскресеньям - с 31.05.20 по 27.09.20, а на Корфу по субботам с 30.05.20 по 26.09.20.

В Ираклион из Киева самолеты будут летать с 25.04.20 по 11.10.20 по субботам и воскресеньям, а с 26.05.20 по 02.10.20 по вторникам, четвергам и пятницам.

Из Харькова в Ираклион рейсы будут выполняться с 02.05.20 по 10.10.20 по субботам, а с 27.05.20 по 10.10.20 - по средам.

Вылеты из Львова в Ираклион запланированы с 02.05.20 по 10.10.20 по средам и субботам. А из Одессы с 19.05.20 до 06.10.20 по вторникам.

Самолеты из Запорожья в Ираклион будут летать по воскресеньям с 03.05.20 по 11.10.20, а с 28.05.20 до 11.10.20 по четвергам.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 февраля украинский лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines прекратит выполнять регулярные рейсы в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком.