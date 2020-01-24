Шесть людей были убиты в результате стрельбы в немецком городке Рот-ам-Зе.

Об этом сообщает британский канал Sky News.

Уточняется, что еще несколько людей были ранены.

Город Рот-ам-Зе находится в земле Баден-Вюртемберг севернее Штутгарта.

Как сообщают в полиции, подозреваемый уже был арестован.

На данный момент правоохранители предполагают, что подозреваемый и жертвы были знакомы и между ними присутствовали определенные отношения, однако расследование еще продолжается.

Напомним, в Киеве 49-летний ветеран войны на Донбассе в ходе распития алкогольных напитков со своим приятелем выстрелил в последнего из охотничьего ружья, тот скончался на месте.