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Шесть людей были убиты в результате стрельбы в немецком городке Рот-ам-Зе.
Об этом сообщает британский канал Sky News.
Уточняется, что еще несколько людей были ранены.
Город Рот-ам-Зе находится в земле Баден-Вюртемберг севернее Штутгарта.
Как сообщают в полиции, подозреваемый уже был арестован.
На данный момент правоохранители предполагают, что подозреваемый и жертвы были знакомы и между ними присутствовали определенные отношения, однако расследование еще продолжается.
Напомним, в Киеве 49-летний ветеран войны на Донбассе в ходе распития алкогольных напитков со своим приятелем выстрелил в последнего из охотничьего ружья, тот скончался на месте.
Шесть людей были убиты в результате стрельбы в немецком городке Рот-ам-Зе.
Об этом сообщает британский канал Sky News.
Уточняется, что еще несколько людей были ранены.
Город Рот-ам-Зе находится в земле Баден-Вюртемберг севернее Штутгарта.
Как сообщают в полиции, подозреваемый уже был арестован.
На данный момент правоохранители предполагают, что подозреваемый и жертвы были знакомы и между ними присутствовали определенные отношения, однако расследование еще продолжается.
Напомним, в Киеве 49-летний ветеран войны на Донбассе в ходе распития алкогольных напитков со своим приятелем выстрелил в последнего из охотничьего ружья, тот скончался на месте.