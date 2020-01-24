Следственным управлением ГУНП Николаевской области разыскивается Владимир Шорников, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Житель Николаева Владимир Шорников разыскивается по подозрению в совершении преступлений, связанных с завладением денежных средств граждан обманным путем в составе организованной группы, под предлогом продажи транспортных средств и сельскохозяйственной техники в лизинг, повлекшие пострадавшим материальные убытки в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины «Мошенничество».

Мужчине заочно было сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и пока он скрывается от полиции.

— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам помочь установить местонахождение мужчины, и полезную для следствия информацию предоставить в СУ ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. Спасская, 12, г. Николаев или телефону 102, - сообщают в пресс-службе полиции.

Напомним, на Николаевщине разыскивают Кондрученкова Дениса 2003 года рождения, который в среду, 22 января, ушел из дома в пгт Ольшанское и до сих пор не вернулся.