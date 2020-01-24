В Николаевской ОГА при участии народного депутата Украины от фракции «Слуга Народа» Александром Гайду прошло совещание о завершении передачи имущества спорткомплекса «Зоря» в коммунальную собственность города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

По словам городского головы, на сегодняшний день началась подготовка документов о передаче спорткомплекса из государственной в коммунальную собственность.

— На рабочем совещании в Николаевской облгосадминистрации при участии заместителей председателя ОГА, государственного предприятия «Заря» - «Машпроект» и народного депутата Александра Гайду начали разрабатывать дорожную карту по передаче бассейна в Ингульский районе в собственность города. Сейчас всеми участниками процесса начата подготовка документов, – заявил Александр Сенкевич.

Помимо этого, городской голова отмети, что процесс передачи спорткомплекса попытаются сделать как можно мене затратным для городского бюджета.

— Объективно понимая, что средств, которые «Укроборонпром» готов выделить в качестве компенсации на реконструкцию спорткомплекса, мало - начат поиск возможностей финансирования со стороны государственных программ. Отдельно рассмотрим возможность государственно-частного партнерства. Будем пытаться реализовать этот важный для города проект с минимальными затратами местного бюджета, – добавил мэр.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи спорткомплекса «Зоря» в городскую собственность может завершиться в начале 2020 года.

В августе 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил о передаче Государственным предприятием Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» на баланс города Николаева спортивного комплекса, которым смогут пользоваться все местные жители. После чего государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче.

В свою очередь депутаты Николаевского городского совета поддержали вопрос о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность территориальной общины Николаева.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность города Николаева.

Генеральный директор государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект», депутат Николаевского городского совета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Константин Картошкин обвинил чиновников мэрии в затягивании процесса передачи спортшколы «Зоря» из государственной в коммунальную собственность города.

В свою очередь начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что передача спортивной школы «Зоря» из государственной в коммунальную собственность Николаева находится на этапе проведения инвентаризации имущества и подготовки проекта акта приема-передачи.

Позже Константин Картошкин заявил, что благодаря журналистам процесс передачи спортшколы на баланс Николаева ускорился.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что на восстановление спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект», которое собираются передать в собственность города Николаева, необходимо 100 миллионов гривен.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что несмотря на то, что государство до сих пор не передало в коммунальную собственность спорткомплекс «Зоря», в бюджете города на 2020 год будут заложены деньги на его содержание и ремонт.

20 декабря в ходе сессии Николаевского городского совета депутат от фракции «Наш край» Сергей Кантор раскритиковал чиновников за то, что спорткомплекс «Зоря» - «Машпроект» до сих пор не принят в городскую собственность.

В итоге 22 января, в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.