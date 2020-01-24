Поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дериком Чисорой состоится 28 марта в Лондоне.

Об этом сообщил британский промоутер Эдди Херн, передает РБК-Украина.

По словам британского промоутера Эдди Херна, в случае победы следующий поединок Усика будет против британского чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

— Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Затем Диллиан Уайт подерется 18 или 25 апреля. В период с мая по июнь свой бой проведет и Энтони Джошуа. У нас есть даты 23 и 30 мая, а также 6 июня. Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом, - рассказал Эдди Хирн.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в дебютном поединке в супертяжелом весе.