Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).



Данное решение было принято в среду, 22 января, сообщается на сайте «Правительственного портала».

С июня 2013 года Александр Голодницкий работал в должности первого заместителя председателя ГП «Администрация морских портов Украины», с 30 мая 2014 года был назначен на должность начальника филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ».

Наблюдательный совет ГП «АМПУ» 17 января 2020 года объявил открытый отбор на должность председателя госпредприятия. Прием документов осуществляется до 7 февраля. Отбор будет проводиться в пять этапов.

На минувшей неделе исполняющий обязанности председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс исключил свое участие в конкурсном отборе на должность председателя госпредприятия.

Ранее 22 января в Николаев с рабочим визитом приехал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Политик посетил государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» и филиал «Дельта-лоцман» государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

В ходе визита начальник филиала «Дельта-лоцман» Александр Голодницкий доложил спикеру парламента об основных направлениях их деятельности, в частности, о специфике работы лоцманской службы, службы регулирования движения судов, речной информационной службы и специализированного флота.

Напомним, сегодня, 24 января, министерство инфраструктуры Украины объявило о начале конкурса на руководителя Администрации морских портов.

Ранее стало известно, что бывший заместитель начальника филиала «Дельта-Лоцман», николаевец Дмитрий Гончарук вошел в состав Наблюдательного совета Администрации морских портов Украины.