Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин возмутился тем, что в частных секторах до сих пор не установили пластиковые мусорные контейнеры.

Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета в среду, 22 января.

— А когда мы что-то с частным сектором будем делать? Сколько можно уже? У нас везде в частном секторе на заборах мешки с мусором висят, потому что если на земле, то собаки разносят. Я уже не первый раз говорю. Город к чему-то идет? Когда-то говорили, что поставят пластмассовые мусорные контейнеры. Весь город вместо флагов. Мешки висят на каждом заборе в частном секторе, - сказал Владимир Тимошин.

Как рассказал глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук, для решения данной проблемы был разработан пилотный проект.

В ходе заседания стало известно, что данный проект предусматривает подписание жителями частного сектора индивидуального договора на установку контейнера и вывоз мусора. Однако для этого, по словам Виктора Дмитрука, необходимо закупить специальную технику и установить соответствующие тарифы на вывоз мусора.

Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета не согласовал повышение тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов.