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Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин возмутился тем, что в частных секторах до сих пор не установили пластиковые мусорные контейнеры.
Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета в среду, 22 января.
— А когда мы что-то с частным сектором будем делать? Сколько можно уже? У нас везде в частном секторе на заборах мешки с мусором висят, потому что если на земле, то собаки разносят. Я уже не первый раз говорю. Город к чему-то идет? Когда-то говорили, что поставят пластмассовые мусорные контейнеры. Весь город вместо флагов. Мешки висят на каждом заборе в частном секторе, - сказал Владимир Тимошин.
Как рассказал глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук, для решения данной проблемы был разработан пилотный проект.
В ходе заседания стало известно, что данный проект предусматривает подписание жителями частного сектора индивидуального договора на установку контейнера и вывоз мусора. Однако для этого, по словам Виктора Дмитрука, необходимо закупить специальную технику и установить соответствующие тарифы на вывоз мусора.
Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета не согласовал повышение тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов.
Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин возмутился тем, что в частных секторах до сих пор не установили пластиковые мусорные контейнеры.
Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета в среду, 22 января.
— А когда мы что-то с частным сектором будем делать? Сколько можно уже? У нас везде в частном секторе на заборах мешки с мусором висят, потому что если на земле, то собаки разносят. Я уже не первый раз говорю. Город к чему-то идет? Когда-то говорили, что поставят пластмассовые мусорные контейнеры. Весь город вместо флагов. Мешки висят на каждом заборе в частном секторе, - сказал Владимир Тимошин.
Как рассказал глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук, для решения данной проблемы был разработан пилотный проект.
В ходе заседания стало известно, что данный проект предусматривает подписание жителями частного сектора индивидуального договора на установку контейнера и вывоз мусора. Однако для этого, по словам Виктора Дмитрука, необходимо закупить специальную технику и установить соответствующие тарифы на вывоз мусора.
Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета не согласовал повышение тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов.