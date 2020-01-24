Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки на завод газетной бумаги в Шклове затронул тему импортозамещения и рассказал о причинах конфликта с Россией в сфере поставок энергоресурсов.

Соответствующее видео разместили белорусские СМИ.

— Нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы... А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом - у вас есть сфера - ею и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, - вы ко мне придете и скажете. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми - у нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, - сказал Александр Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, надо работать на свою страну, а потом на другие.

— А то мы производим продукты питания - девать некуда.. У нас лес девать некуда (деревообработка своя)... У нас какие-то «Краношпаны» политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Слишком «порядочные» стали. За счет государства и народа… Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно, - добавил президент Беларуси.

Ранее стало известно, что Минск и Москва не смогли договориться о поставках сырья в новом году, что повлекло за собой приостановку белорусского экспорта нефтепродуктов.

Россия остановила поставки нефти в Беларусь, из-за чего два нефтеперерабатывающих завода в стране снизили свою нагрузку до минимально допустимого уровня. При этом Беларусь пока договаривается о возобновлении импорта нефти как из России, так и из альтернативных источников.