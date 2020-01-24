В Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.

Об этом заявила на межведомственном совещании по распространению нового коронавируса министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает УНН.

— Если мы говорим о том, что на сегодня в Украине, — мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них двое были не подтверждены, сейчас один еще случай, где проводится эпидемиологическое расследование с привлечением специалистов-эпидемиологов. Каждый сегодня случай будет как расследован, так и донесен населению, - сказала Зоряна Скалецкая.

Ранее сообщалось, что в китайском Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым коронавирусом.