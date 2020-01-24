|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:44
|Заход солнца:
|16:35
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
В Винницкой области из-за выявления птичьего гриппа на птицефабриках умертвили 108 688 кур.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.
«По состоянию на 08:00 часов 23 января 2020 года подвергнуто умертвлению 108 688 голов птицы, в частности: ПП «Хутор» - 108 144 голов; из ООО «Немиров-Подолье» - 544 головы», - говорится в сообщении.
Как отмечается, 24 января была завершена дезинфекция одного помещения, где содержалась птица, начаты работы по очистке и дезинфекции других.
К тому же специалисты провели клинический осмотр 24 983 голов птицы в 1194 дворах 32-х населенных пунктов, где не обнаружили заболевания птицы.
«Для проведения лабораторного контроля за гриппом птицы, в зонах защиты и наблюдения и на фермах по содержанию птицы в Немировском районе разработан график отбора проб биоматериала. Работа начата 22 января и по состоянию на 24 января завершен отбор и направлен в Винницкую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы для исследования на наличие возбудителя гриппа птицы 640 образцов крови и клоакальних смывов из 32 населенных пунктов», - добавили в ведомстве.
Ранее Госпродпотребслужба призвала не покупать курятину и яйца на стихийных рынках из-за вспышки птичьего гриппа. Украинцам также посоветовали не употреблять мясо без термической обработки.
В Винницкой области из-за выявления птичьего гриппа на птицефабриках умертвили 108 688 кур.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.
«По состоянию на 08:00 часов 23 января 2020 года подвергнуто умертвлению 108 688 голов птицы, в частности: ПП «Хутор» - 108 144 голов; из ООО «Немиров-Подолье» - 544 головы», - говорится в сообщении.
Как отмечается, 24 января была завершена дезинфекция одного помещения, где содержалась птица, начаты работы по очистке и дезинфекции других.
К тому же специалисты провели клинический осмотр 24 983 голов птицы в 1194 дворах 32-х населенных пунктов, где не обнаружили заболевания птицы.
«Для проведения лабораторного контроля за гриппом птицы, в зонах защиты и наблюдения и на фермах по содержанию птицы в Немировском районе разработан график отбора проб биоматериала. Работа начата 22 января и по состоянию на 24 января завершен отбор и направлен в Винницкую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы для исследования на наличие возбудителя гриппа птицы 640 образцов крови и клоакальних смывов из 32 населенных пунктов», - добавили в ведомстве.
Ранее Госпродпотребслужба призвала не покупать курятину и яйца на стихийных рынках из-за вспышки птичьего гриппа. Украинцам также посоветовали не употреблять мясо без термической обработки.