В Винницкой области из-за выявления птичьего гриппа на птицефабриках умертвили 108 688 кур.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

«По состоянию на 08:00 часов 23 января 2020 года подвергнуто умертвлению 108 688 голов птицы, в частности: ПП «Хутор» - 108 144 голов; из ООО «Немиров-Подолье» - 544 головы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, 24 января была завершена дезинфекция одного помещения, где содержалась птица, начаты работы по очистке и дезинфекции других.

К тому же специалисты провели клинический осмотр 24 983 голов птицы в 1194 дворах 32-х населенных пунктов, где не обнаружили заболевания птицы.

«Для проведения лабораторного контроля за гриппом птицы, в зонах защиты и наблюдения и на фермах по содержанию птицы в Немировском районе разработан график отбора проб биоматериала. Работа начата 22 января и по состоянию на 24 января завершен отбор и направлен в Винницкую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы для исследования на наличие возбудителя гриппа птицы 640 образцов крови и клоакальних смывов из 32 населенных пунктов», - добавили в ведомстве.

Ранее Госпродпотребслужба призвала не покупать курятину и яйца на стихийных рынках из-за вспышки птичьего гриппа. Украинцам также посоветовали не употреблять мясо без термической обработки.