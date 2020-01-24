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Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предлагает парламенту запретить символику подразделений военно-полицейской организации Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) СС (Schutzstaffel).
Об этом говорится в законопроекте №2797, зарегистрированном в Раде 23 января, передают Українськi Новини.
Предлагается прописать в законе «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» наряду с гербом и флагом Германии 1939-1945 годов также символику национал-социалистической партии (НСДАП, изображения и надписи, посвященные военно-полицейской организации НСДАП - «СС» (Schutzstaffel), включая Ваффен-СС и все подразделения.
Кроме того, предлагается добавить в перечень закона символику, изображения и надписи, посвященные штурмовому управлению «СA» (Sturmabteilung) НСДАП, тайной государственной полиции «Гестапо» (Geheime Staatspolizei) и внутрипартийной службе безопасности «СД» (Sicherheitsdienst Reichsführer-SS).
Вышеупомянутую символику предлагается запретить к производству, распространению, публичному использованию и ликвидировать при ее обнаружении.
Также запрещается присваивать географическим объектам названия упомянутых формирований, их членов, которые были признаны виновными во время Нюрнбергского процесса, и участников массовых убийств евреев и ромов.
Среди преступлений нацистского режима в законе к формулировке «преследований по расовым, этническим мотивам» будет добавлено уточнение: «в том числе преследований и массовым уничтожением евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокост)».
Подобным уточнением предлагается дополнить положение, которое обязывает Украину расследовать преступления тоталитарных режимов.
Кроме того, вещателям запрещается распространять материалы, которые оправдывали бы указанные подразделения и лиц, а всю информацию о Холокосте предлагается рассекретить.
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предлагает парламенту запретить символику подразделений военно-полицейской организации Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) СС (Schutzstaffel).
Об этом говорится в законопроекте №2797, зарегистрированном в Раде 23 января, передают Українськi Новини.
Предлагается прописать в законе «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» наряду с гербом и флагом Германии 1939-1945 годов также символику национал-социалистической партии (НСДАП, изображения и надписи, посвященные военно-полицейской организации НСДАП - «СС» (Schutzstaffel), включая Ваффен-СС и все подразделения.
Кроме того, предлагается добавить в перечень закона символику, изображения и надписи, посвященные штурмовому управлению «СA» (Sturmabteilung) НСДАП, тайной государственной полиции «Гестапо» (Geheime Staatspolizei) и внутрипартийной службе безопасности «СД» (Sicherheitsdienst Reichsführer-SS).
Вышеупомянутую символику предлагается запретить к производству, распространению, публичному использованию и ликвидировать при ее обнаружении.
Также запрещается присваивать географическим объектам названия упомянутых формирований, их членов, которые были признаны виновными во время Нюрнбергского процесса, и участников массовых убийств евреев и ромов.
Среди преступлений нацистского режима в законе к формулировке «преследований по расовым, этническим мотивам» будет добавлено уточнение: «в том числе преследований и массовым уничтожением евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокост)».
Подобным уточнением предлагается дополнить положение, которое обязывает Украину расследовать преступления тоталитарных режимов.
Кроме того, вещателям запрещается распространять материалы, которые оправдывали бы указанные подразделения и лиц, а всю информацию о Холокосте предлагается рассекретить.