Государственный департамент США подтвердил визит госсекретаря Майка Помпео в Киев 30 января.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Морган Ортагус.

Сообщается, что Помпео осуществит визит в пять стран - Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Поездка начнется 29 января с посещения Лондона и завершится визитом в Узбекистан 2-3 февраля.

Таким образом Помпео впервые посетит в качестве госсекретаря четыре государства, которые до 1991 года входили в состав СССР.

30 января госсекретарь США отправится в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы «подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Отмечается, что Помпео также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

Визит Помпео в Минск, согласно сообщению Госдепа, состоится 1 февраля. Таким образом, госсекретарь США проведет в Украине два дня.

Напомним, Майк Помпео публично обязался проверить, не осуществлялось ли незаконное слежение за бывшим послом США в Украине Мари Йованович — спустя почти три дня после того, как были обнародованы соответствующие доказательства.