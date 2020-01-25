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В России установили надбавку к заработной плате сотрудникам силовых ведомств, которые будут работать на акциях протеста - полицейским, военнослужащим, сотрудникам Росгвардии.
Таким было одно из первых решений нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет ZN.ua.
За участие в так называемых «условиях повышенной сложности», включая силовой разгон акций протеста, сотрудники правоохранительных органом получат надбавку в 100% оклада.
Летом в Москве проходили массовые протесты из-за недопуска нескольких десятков кандидатов несистемной оппозиции до выборов в городской парламент.
На несогласованных шествиях 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек, а после санкционированного митинга-концерта 10 августа полиция задержала более 250 человек. Многие из задержанных, в том числе девушки и подростки, получили реальные приговоры за так называемые «угрозы жизни и здоровью» правоохранителей.
В России установили надбавку к заработной плате сотрудникам силовых ведомств, которые будут работать на акциях протеста - полицейским, военнослужащим, сотрудникам Росгвардии.
Таким было одно из первых решений нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет ZN.ua.
За участие в так называемых «условиях повышенной сложности», включая силовой разгон акций протеста, сотрудники правоохранительных органом получат надбавку в 100% оклада.
Летом в Москве проходили массовые протесты из-за недопуска нескольких десятков кандидатов несистемной оппозиции до выборов в городской парламент.
На несогласованных шествиях 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек, а после санкционированного митинга-концерта 10 августа полиция задержала более 250 человек. Многие из задержанных, в том числе девушки и подростки, получили реальные приговоры за так называемые «угрозы жизни и здоровью» правоохранителей.