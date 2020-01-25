В России установили надбавку к заработной плате сотрудникам силовых ведомств, которые будут работать на акциях протеста - полицейским, военнослужащим, сотрудникам Росгвардии.

Таким было одно из первых решений нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет ZN.ua.

За участие в так называемых «условиях повышенной сложности», включая силовой разгон акций протеста, сотрудники правоохранительных органом получат надбавку в 100% оклада.

Летом в Москве проходили массовые протесты из-за недопуска нескольких десятков кандидатов несистемной оппозиции до выборов в городской парламент.

На несогласованных шествиях 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек, а после санкционированного митинга-концерта 10 августа полиция задержала более 250 человек. Многие из задержанных, в том числе девушки и подростки, получили реальные приговоры за так называемые «угрозы жизни и здоровью» правоохранителей.